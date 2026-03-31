عضو اتحاد الكرة: حسام حسن معه برشامة لكل لاعب في مصر

أشاد صطفى أبو زهرة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بالجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن وذلك قبل المواجهة الودية أمام إسبانيا، مساء الثلاثاء، في إطار استعداد الفريقين لمنافسات كأس العالم التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

صرح أبو زهرة عبر قناة MBC مصر 2 مساء الإثنين "مدرب إسبانيا رأى منتخب مصر بعين خبيرة ووصفنا بأننا فريق قوي ومنظم، ولا نهتم بالنتيجة أمام إسبانيا، لأنها تجربة مهمة لاعتبارات أخرى".

وأضاف "حسام حسن يقول دائمًا للاعبين صدقوا أنفسكم، وأدركوا ذلك بالفعل، فهو لديه برشامة لكل لاعب، ويظهر ذلك من خلال أحاديثه الجانبية بشكل فردي مع اللاعبين مثل زيزو وأحمد فتوح أو الاجتماع مع ثنائيات داخل الملعب".

وتابع عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة "اللاعبون ملتزمون في التدريبات، وحسام حسن مدرب كبير، ويجيد التعامل نفسيا وفنيا، واللاعبون يؤدون حاليا مع بشكل أفضل مع أنديتهم".

وأشار مصطفى أبو زهرة في ختام تصريحاته إلى أن إبراهيم حسن مدير المنتخب طالب الجانب الإسباني بإجراء تعديل على الاجتماع الفني بالسماح بإجراء 11 تبديلًا في المباراة بدلًا من 8 تبديلات.

ويستعد الفراعنة لمنافسات المجموعة السابعة لمونديال 2026 التي تضم بلجيكا وإيران ونيوزلندا، بينما تلعب إسبانيا مع أوروجواي والسعودية وكاب فيردي في المجموعة الثامنة.