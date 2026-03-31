أكد محمد بركات، نجم الأهلي السابق، أن منتخب إسبانيا «ما يخوفش» وأن المنتخب المصري سيستفاد من المباراة الودية مع الماتدور الإسباني.
قال محمد بركات عبر قناة «إم بي سي مصر»:" إن شاء نعمل مباراة كويسة أمام إسبانيا، المعنويات ارتفعت بعد مباراة السعودية، مكسب مريح وبأداء يعطيك أريحية أننا سنقدم مستويات عالية في كأس العالم".
أضاف بركات:" مباراة إسبانيا ما تخوفش، سنستفاد منه بكل الأشكال، إن شاء الله لاعبي منتخب مصر يبدأو المباراة بشكل كبير أمام إسبانيا ويقدموا مباراة أقوى مما قدمناها في 2006 أمام الماتدور".
أوضح:" التكتيك الفني للمباراة سيختلف بالتأكيد، حسام حسن سيعتمد على غلق المساحات والقيام بمهام دفاعية قوية".
تابع:" حسام حسن فاجأ الجميع في مباراة السعودية، هل كان يتخيل أن يكون في نصف الملعب مروان وإمام وتريزيجيه، وهل كان يتخيل أحد أن يشارك إسلام عيسى؟".
أشار:" لماذا يأخذ منتخب إسبانيا بطولات ومصنف عالميا؟ لأنه يفعل كل شئ بسرعة، وأكيد حسام حسن ذاكرهم جيدا وخصوصا في مباراة صربيا الأخيرة".
أتم:" لابد أن يكون منتخب مصر أسفل الكرة ويضيق المساحات، وطبيعي أن يتحكم المنتخب الإسباني في الكرة".