سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد محمد بركات، نجم الأهلي السابق، أن منتخب إسبانيا «ما يخوفش» وأن المنتخب المصري سيستفاد من المباراة الودية مع الماتدور الإسباني.

قال محمد بركات عبر قناة «إم بي سي مصر»:" إن شاء نعمل مباراة كويسة أمام إسبانيا، المعنويات ارتفعت بعد مباراة السعودية، مكسب مريح وبأداء يعطيك أريحية أننا سنقدم مستويات عالية في كأس العالم".

أضاف بركات:" مباراة إسبانيا ما تخوفش، سنستفاد منه بكل الأشكال، إن شاء الله لاعبي منتخب مصر يبدأو المباراة بشكل كبير أمام إسبانيا ويقدموا مباراة أقوى مما قدمناها في 2006 أمام الماتدور".

أوضح:" التكتيك الفني للمباراة سيختلف بالتأكيد، حسام حسن سيعتمد على غلق المساحات والقيام بمهام دفاعية قوية".

تابع:" حسام حسن فاجأ الجميع في مباراة السعودية، هل كان يتخيل أن يكون في نصف الملعب مروان وإمام وتريزيجيه، وهل كان يتخيل أحد أن يشارك إسلام عيسى؟".

أشار:" لماذا يأخذ منتخب إسبانيا بطولات ومصنف عالميا؟ لأنه يفعل كل شئ بسرعة، وأكيد حسام حسن ذاكرهم جيدا وخصوصا في مباراة صربيا الأخيرة".

أتم:" لابد أن يكون منتخب مصر أسفل الكرة ويضيق المساحات، وطبيعي أن يتحكم المنتخب الإسباني في الكرة".