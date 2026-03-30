الجيش الإسرائيلي يقول إنه اعترض مسيرتين تم إطلاقهما من اليمن

قال الجيش الإسرائيلي إن قواته الجوية اعترضت مسيرتين تم إطلاقهما من اليمن صباح اليوم الاثنين.

وأعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عن شن أول هجوم لها في الحرب الحالية، حيث أطلقت صاروخا على إسرائيل، تم اعتراضه أيضا، صباح يوم السبت.