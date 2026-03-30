 الجيش الإسرائيلي يقول إنه اعترض مسيرتين تم إطلاقهما من اليمن
الإثنين 30 مارس 2026 7:20 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

الجيش الإسرائيلي يقول إنه اعترض مسيرتين تم إطلاقهما من اليمن

د ب أ
نشر في: الإثنين 30 مارس 2026 - 7:11 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 مارس 2026 - 7:11 ص

قال الجيش الإسرائيلي إن قواته الجوية اعترضت مسيرتين تم إطلاقهما من اليمن صباح اليوم الاثنين.

وأعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عن شن أول هجوم لها في الحرب الحالية، حيث أطلقت صاروخا على إسرائيل، تم اعتراضه أيضا، صباح يوم السبت.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك