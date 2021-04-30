الخارجية الفلسطينية: إسناد فلسطيني أردني متواصل لصمود أهالي الشيخ جراح

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، عن شكرها وتقديرها للمملكة الأردنية ملكا وحكومة وشعبا، ولنظيرتها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية لمصادقتها على 14 اتفاقية مع أهالي حي الشيخ جراح لإسناد حقهم في منازلهم.



وأوضحت الخارجية -في بيان اليوم الجمعة أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- أن هذه الخطوة جاءت تتويجا لجهود فلسطينية أردنية سابقة، تم من خلالها الحصول على جميع الأوراق والوثائق الثبوتية المتوفرة لدى الأشقاء في الأردن، بما فيها شهادة تبين أن وزارة الإنشاء والتعمير عقدت اتفاقية مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا؛ لإنشاء 28 وحدة سكنية في حي الشيخ جراح، وعقدت اتفاقيات فردية مع الأهالي لإقامة مساكن لهم في الحي، وكذلك استجابت الجهات الأردنية المختصة لجميع الطلبات ذات الصلة التي تقدم بها أهل حي الشيخ جراح، بما يدعم موقفهم وحقوقهم.



وأكدت أن هذه المصادقة هي استمرار للتنسيق الفلسطيني الأردني المشترك؛ لدعم صمود المقدسيين عامة، وأهالي حي الشيخ جراح خاصة، وإسنادهم لتثبيتهم في القدس في وجه عمليات التهجير واقتلاعهم من منازلهم بالقوة، التي تمارسها سلطات الاحتلال، حيث صادقت على 14 اتفاقية، كانت قد عقدت بين وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية سابقا، وأهالي حي الشيخ جراح، في تأكيد جديد على الجهود الأردنية الأخوية الصادقة المبذولة لإسناد ودعم قضية أهل حي الشيخ جراح.



وفي سياق متصل، أصيب اليوم الجمعة أربعة مواطنين فلسطينيين برصاص الاحتلال، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، عقب قمع مسيرة مناهضة للاستيطان في بيت دجن شرق نابلس.



وأفادت مصادر محلية فلسطينية - لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن قوات الاحتلال استهدفت المشاركين في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان في بيت دجن، بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وفنابل الغاز المسيل للدموع.



وأكدت إصابة شاب بالرصاص الحي في القدم، إضافة إلى ثلاث إصابات أخرى بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع.