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كلوب يكشف أخر تطورات الحالة البدنية لفان دايك

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 30 أبريل 2021 - 4:38 م | آخر تحديث: الجمعة 30 أبريل 2021 - 4:38 م

كشف يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، آخر مستجدات الحالة البدنية لفيرجيل فان دايك، مدافع الريدز، ومسألة تعافيه من الإصابة.

ونقلت صحيفة «ليفربول ايكو» تصريحات كلوب عن فان دايك في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة مانشستر يونايتد بالبريميرليج، قائلًا:" ليس لدي ما يكفي من الكلمات لقول نفس الشئ كثيرًا، فان دايك يركض مثل هندرسون وجوميز وجويل ماتيب".

وأضاف:" تبدأ عملية التعافي دائمًا بالجري في خط مستقيم، لا يزال هناك الكثير من الأشياء ستحدث، والكثير من الخطوات قبل انضمامه لتدريبات الفريق مجددًا".

ويستعد ليفربول لملاقاة مانشستر يونايتد، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ34 من البريميرليج، ويحتل الريدز المركز الـ6 برصيد 54 نقطة، بينما يحتل مانشستر يونايتد وصافة الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة.


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