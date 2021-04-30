نيسان تعتزم خفض إنتاجها في أمريكا والمكسيك بسبب نقص الرقائق الإلكترونية

أعلنت شركة نيسان اليابانية للسيارات أنها سوف تخفض انتاجها في مصانعها بالولايات المتحدة والمكسيك خلال شهر أيار/مايو المقبل بسبب نقص الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات، حسبما أفادت صحيفة نيكي الاقتصادية اليابانية.

وذكرت الشركة أنها سوف تخفض أيام العمل خلال أيار/مايو بما يتراوح بين يومين وثمانية أيام.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مصانع نيسان في الولايات المتحدة والمكسيك انتجت 953 ألف سيارة خلال العام المالي 2020، بما يمثل نحو 25 بالمئة من إجمالي إنتاج الشركة على مدار العام.

وكانت مجموعة "فولكس فاجن" الألمانية العملاقة لصناعة السيارات أعلنت في وقت سابق هذا الاسبوع أن مصنعها في سلوفاكيا اضطر للحد من انتاجه نتيجة النقص العالمي في الرقائق الدقيقة.

ويحتل موقع براتيسلافا مكانة رئيسية داخل مجموعة فولكس فاجن، حيث أنه ينتج خمس علامات تجارية، كما أنه قادر على تولي عمليات الإنتاج عن مواقع دولية أخرى إذا لزم الأمر.

كما صرح متحدث باسم شركة ميتسوبيشي اليابانية للسيارات الأسبوع الماضي أن الشركة تعتزم خفض انتاجها على مستوى العالم بواقع 16 ألف سيارة الشهر المقبل، بسبب نقص الرقائق الإلكترونية.

وتكافح العديد من شركات صناعة السيارات في ألمانيا وفي بقية دول العالم تأخر توريدات أشباه الموصلات، وأعلنت دايملر اعتزامها في الفترة المقبلة تقليص ساعات العمل بالنسبة لعدد من العاملين بمعدل أكبر مما كانت تخطط له.