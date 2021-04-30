دراسة تسويقية تحذر من تضرر شركات الطيران من قيود كورونا خلال الصيف المقبل

أفادت دراسة تسويقية لشركة "ميداس أفييشن" الأمريكية للدراسات الاقتصادية الخاصة بصناعة الطيران بضرورة أن تستعد شركات الطيران العالمية لفترة قاسية خلال الصيف المقبل، حيث من المتوقع ألا يتعافى الطلب على السفر الجوي حتى النصف الثاني من العام الجاري على أقرب تقدير.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جون جرانت، وهو أحد الشركاء في "ميداس أفييشن" قوله إن الصيف الذي عادة ما يكون أزحم فصول السنة من حيث حركة الطيران بسبب العطلات، سيكون على الأرجح هادئا مثل عام 2020، لأن خطط التعافي الملموس من آثار جائحة كورونا خلال الشهور الأولى من العام لم تتحقق.



وأضاف التقرير أنه لابد أن تتوقع شركات الطيران إلغاء ثلثي المقاعد التي تم حجزها بالفعل خلال الشهور المقبلة.



وأوضح جرانت أن هذه التوقعات تأتي في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في كثير من دول العالم، وبعض المشكلات التي تعرقل حملات التطعيم فضلا عن اتجاه الحكومات لفرض قيود على حركة السفر.



وكانت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران قد خفضت خططها فيما يتعلق بالسعة التشغيلية لعام 2021 إلى أربعين بالمئة من مستويات ما قبل الجائحة، فيما خفض مطار هيثرو البريطاني، وهو أزحم مطارات أوروبا في المعتاد، من توقعاته بشأن عدد الركاب الذي سوف يستقبلهم خلال الفترة المقبلة.