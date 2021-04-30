استطلاعات: تصدر معارضي مودي في الانتخابات بولاية هندية وسط فوضى كورونا

أظهرت استطلاعات الرأي عقب خروج الناخبين من لجان الاقتراع في الانتخابات الرئيسية بولاية البنغال الغربية الهندية تراجع نسبة التأييد لحزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في الولاية التي ينظر إليها كمؤشر لمقياس شعبيته وسط أسوأ تفش لعدوى فيروس كورونا في العالم، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

ومع اقتراب الاقتراع من نهايته في وقت متأخر من اليوم الخميس، بدا أن الناخبين في ولاية البنغال الغربية، التي كانت ساحة المعركة، على استعداد لتسليم النصر لحزب مؤتمر ترينامول الحاكم، وفقا لمعظم استطلاعات الرأي عقب خروج الناخبين من لجان الاقتراع.

وتم إجراء أربعة انتخابات أخرى في ولايات آسام وتاميل نادو وكيرالا وإقليم بودوتشيري. وسيتم فرز الأصوات فيها في الثاني من مايو.

وخيمت جائحة كورونا على الانتخابات وأنهكت النظام الصحي الهش في الهند، حيث تجاوزت الإصابات اليومية 300 ألف إصابة خلال الأسبوع الماضي.