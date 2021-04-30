مقتل 3 وإصابة أكثر من 80 شخصا في أعمال عنف على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان

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لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم في واحدة من أخطر أعمال العنف على الحدود منذ سنوات بين قرغيزستان وطاجيكستان ، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الخميس.

وتبادلت الجمهوريتان السوفييتيتان السابقتان الاتهامات بالمسؤولية عن تصعيد الصراع القائم على مدى عقود على طول أجزاء من حدودهما التي يبلغ طولها ألف كيلومتر.

وذكرت التقارير أنه تم إضرام النيران في عدد من المنازل وتم تعزيز القوات على الحدود.

وقالت السلطات في البلدين إن أكثر من 20 شخصا أصيبوا. وذكرت تقارير أنه تم إجلاء قرابة 850 من سكان عدة قرى قرغيزية على الحدود إلى مواقع أكثر أمنا.

واندلعت أحدث أعمال العنف بسبب قيام الطاجيك بنصب إحدى كاميرات المراقبة يوم أمس الأربعاء.

وطالب حرس الحدود القرغيزي بالقرب من قرية كوك تاش بوقف هذا العمل، ثم شارك السكان المحليون من كلا البلدين برشق الحجارة.

وتدهور الوضع اليوم الخميس عندما بدأ الجانبان تبادل إطلاق النار مما أسفر عن اندلاع حريق فى موقع عسكري طاجيكي.

ودعا رئيس قرغيزستان ، صدير جاباروف ، إلى ضبط النفس ، وحث المواطنين بالتحلي برباطة الجأش في مواجهة الاستفزازات.

وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي ، نالت الجمهوريتان الواقعتان في آسيا الوسطى استقلالها في عام 1991.

وتبادل الجانبان الاتهامات منذ فترة طويلة بالقيام بأنشطة بناء غير قانونية في المنطقة الحدودية المتنازع عليها، كما أن الوصول إلى الموارد المائية هو أيضا محل نزاع.