 بدء أعمال الرصف بشارع الثورة بمدينة كفر سعد في دمياط - بوابة الشروق
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بدء أعمال الرصف بشارع الثورة بمدينة كفر سعد في دمياط

حلمي ياسين:
نشر في: الجمعة 30 أبريل 2021 - 4:50 م | آخر تحديث: الجمعة 30 أبريل 2021 - 4:50 م
تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أعمال الرصف بالأسفلت التي بدأت بشارع الثورة بمدينة كفر سعد، بطول 550 مترا وعرض 10 أمتار، وذلك ضمن عمليات التطوير التي يجريها جهاز الساحل الشمالي الأوسط.

وأوضحت عوض، أن المنطقة تشهد مشروع متكامل للتطوير والتنسيق الحضاري، باعتبارها من أهم المناطق بالمدينة، إذ يتم رفع كفاءة الجزيرة الوسطى وأعمدة الإنارة وكابلات الكهرباء، وإنشاء أرصفة جانبية وأماكن لانتظار السيارات، وشبكة صرف صحي وصرف مياه الأمطار.

ونوهت إلى أنه سيتم استكمال أعمال الرصف ومخطط التطوير بالمنطقة، وفقاً لخطة وجدول زمنى محدد.

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