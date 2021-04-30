في رد فعل على تأجيل الانتخابات البرلمانية الفلسطينية التي كانت مقررة في أيار/مايو المقبل، دعت تركيا إسرائيل إلى إنهاء "موقفها المعوق" وإلى احترام بنود اتفاقية أوسلو لعام 1995 وضمان إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إنها تأمل ألا يؤثر قرار تأجيل الانتخابات "بشكل سلبي على عملية المصالحة الفلسطينية" التي تعتبرها أنقرة ذات أهمية كبيرة.

وأعربت تركيا عن استعدادها لتحسين العلاقات مع إسرائيل، التي كانت يوما حليفا لها، تدين أنقرة بانتظام تعامل السلطات الإسرائيلية مع الفلسطينيين، والاحتلال في الضفة الغربية.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء أمس الخميس إن السلطة الفلسطينية لم تتلق موافقة من إسرائيل بشأن إجراء الانتخابات العامة في القدس.

وأكد عباس لدى رئاسته اجتماع اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح في مدينة رام الله، أن الحكومة الإسرائيلية "أعلنت رفضها إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس"، مجددا التأكيد على أن الانتخابات لن تجرى دون المدينة المقدسة.

غير أن وزارة الخارجية الإسرائيلية في القدس قالت إن إسرائيل لم ترد التدخل في الانتخابات أو منعها.