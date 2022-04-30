مسارح القاهرة والإسكندرية تستقبل جمهور عيد الفطر المبارك بعروض خاصة للكبار والأطفال

تستعد مسارح الدولة بالقاهرة والإسكندرية لاستقبال جمهور عيد الفطر المبارك بتقديم عروض مسرحية متميزة خاصة للكبار والأطفال، وذلك بعد موسم ناجح تم تقديمه ضمن ليالي الاحتفال بشهر رمضان الكريم.

وتستقبل المسارح اعتبارا من ثاني أيام عيد الفطر عددا من العروض المسرحية لفرق البيت الفني للمسرح بقيادة الفنان إسماعيل مختار، فتقدم فرقة المسرح الكوميدي المسرحية الكوميدية الاستعراضية "حلم جميل" على المسرح العائم الكبير بالمنيل، بطولة سامح حسين، حنان عادل، عزت زين، أحمد عبد الهادي، رشا فؤاد، جلال هجرسي، ومجموعة من شباب المسرح الكوميدي، تأليف طارق رمضان، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، موسيقى هشام جبر، أشعار طارق علي، استعراضات ضياء شفيق، وإضاءة أبو بكرالشريف، إخراج إسلام إمام.

ويعرض بقاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة العرض المسرحي المتميز "خلطة شبرا" وهو عرض أنتجته فرقة مسرح الطليعة حديثا، وتم عرضه في شهر رمضان ضمن مراسم الاحتفال بمرور 60 عاما على إنشاء مسرح الطليعة، العرض عمل استثنائي فريد يتضمن ذكريات مليئة برحيق الزمن الجميل من خلال حي شبرا، من بطولة علاء النقيب، أحمد عبد الجواد، محمد هاني، محمود عبد الرازق، ألحان الراحل أحمد الحجار، غناء ماهر محمود، ديكور وملابس مي كمال، مادة فيلمية عبد الحميد السيد، تأليف وأشعار يسري حسان، إخراج محمد سليم.

وتقدم فرقة المسرح الحديث لجمهورها في العيد على مسرح السلام عرض "حلاوة الحب" الذي حقق نجاحا كبيرا خلال عرضه في شهر رمضان الكريم، العرض يجمع بين متعة الفن وسحر التصوف فهو أشبه بحالة سينمائية تقدم على المسرح، ويعتبر دعوة للطاقة الإيجابية في الحياة والتحلي بالأخلاق والقيم الفاضلة التي تحلى بها رسولنا الكريم، بطولة حسام فياض، ليلة نبيل، سارة فؤاد، آية أبو زيد، أشرف فؤاد، عادل سعيد، مصطفى شعراوى، خالد نبيل، وفارس قناوى، ديكور هبة عبد الحميد، ألحان مصطفى منصور، ‏توزيع محمد الكاشف، ‏دراما حركية دكتورة سالى أحمد، ‏إنشاد أدهم السعيد، مصطفى منصور، تأليف وأشعار وإخراج محمد إبراهيم.

بينما تقدم فرقة مسرح الشباب على المسرح العائم الصغير العرض المسرحي الحائز على جوائز المهرجان القومي للمسرح المصري "أفراح القبة" العرض عن رواية الكاتب نجيب محفوظ، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور، بطولة محمد يسري، سمر علام، فاطمة عادل، حمزة رأفت، مينا نبيل، أحمد صلاح، عبدالمنعم رياض، محمد عبد القادر، جيهان أنور، مينا نادر، جورج أشرف، هايدي عبدالخالق، وفاء عبد الله، باسم سليمان، مارتينا روؤف، هدير طارق، ديكور وتصميم إضاءة عمرو الأشرف، تصميم أزياء عبير بدراوي، تأليف موسيقي أحمد نبيل، تصميم حركي مناضل عنتر، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور.

وعلى مسرح ملك برمسيس تقدم فرقة مسرح الشاب أيضا اعتبارا من ثاني أيام عيد الفطر مسرحية "مش إلكترا" بطولة نغم صالح، مصطفى عبدالهادي، محمد محسن، علاء هلال، عصام جاب الله، لمياء الخولي، ميرنا نديم، أكرم أسامة، أحمد خالد، محمد برماوي، ميا، أحمد مجدي، داليا، مارثا استيفان، استعراض سمير نصري، موسيقي شريف ياسر، ديكور وملابس ملاك رفعت، تصميم إضاءة محمد الطليعة، إهداء الأشعار علاء عبدالعزيز سليمان، تأليف وإخراج محمد عبد المولى.

وللأطفال تقدم فرقة المسرح القومي العرض الاستعراضي "عفركوش" على مسرح متروبول بالعتبة، العرض من بطولة أحمد سعد، حسن يوسف، هناء سعيد، عصام مصطفي، مدثر إبراهيم، جويرية أحمد، عبد الرحمن فرجاني، سامر المنياوي، حمزة عبد الله، استعراضات أشرف فؤاد، ديكور مجدي ونس، ملابس إيمان الشيخ، مادة فيلمية محمد الجباس، أشعار أيمن النمر، ألحان إيهاب حمدي، تأليف عيسي جمال، إخراج عادل الكومي.

وعلى مسرح ليسيه الحرية في مدينة الإسكندرية تقدم فرقة مسرح الإسكندرية العرض المسرحي "لسة فاكر" وتدور أحداثه في حوار إنساني حول رجل يسترجع ذكرياته المريرة والمؤلمة التي قضاها داخل أحد السجون، العرض تأليف محمد مرسي، بطولة أحمد عسكر، بوسي الهواري، محمد فاروق، إسلام صلاح، شريف غانم، ديكور وليد جابر، موسيقي محمد شحاتة، إضاءة إبراهيم الفرن، مكياج أمل شتا، إخراج سامح الحضري.