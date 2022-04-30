أكدت وزارة السياحة والآثار أنه يوجد بمدينة شرم الشيخ 86 منشأة فندقية تقدمت للحصول على شهادة تطبيق الممارسات الخضراء، بينها 22 منشأة حصلت بالفعل على الشهادة و48 منشأة أخرى تقدمت للحصول عليها وجاري العمل على تطبيق المعايير بها، تمهيدًا لحصولهم على الشهادة، بالإضافة إلى 16 منشأة فندقية تقوم باستكمال إجراءات الحصول على الشهادة.

جاء ذلك في ضوء جهود وزارة السياحة والآثار نحو تحويل القطاع السياحي المصري إلى قطاع أخضر صديق للبيئة ومستدام، وهو ما يأتي تماشيًا مع أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة للوزارة 2030، واستعدادًا لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27".

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم السبت، تشكيل لجان الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، للمرور على المنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ لإعادة تقييمها وفقًا للمواصفات الفندقية الجديدة.

وأوضح عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، أن ذلك يأتي تنفيذاً للقرار الوزاري الخاص بالتزام كافة المنشآت الفندقية والسياحية بمدينة شرم الشيخ "كمرحلة أولى"، بالحصول على شهادة من إحدى الجهات الدولية، أو المحلية المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء صديقة البيئة وفقُا لمفهوم السياحة المستدامة، واستعدادًا لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27" بمدينة شرم الشيخ.

ومن جانبه، قال محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، إنه يوجد متابعة مستمرة على الفنادق، بالتنسيق بين الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية بالوزارة، وممثلي الشركات المانحة لهذه الشهادة، للوقوف على أي تحديات تواجههم في تطبيق المعايير البيئية بمدينة شرم الشيخ، ومحاولة تذليل العقبات لهم.

وأضاف عامر أنه يجري أيضاً التعاون مع ممثلي المنشآت الفندقية لسرعة السير في إجراءات الحصول على تلك الشهادة من خلال التنسيق مع الشركات المانحة ولا سيما قبل انعقاد مؤتمر المناخ COP27.

يذكر أن وزارة السياحة والآثار، نظمت ورشة عمل حضرها مسئولي المنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ، والتي تقدمت للغرفة للحصول على شهادة النجمة الخضراء التي تفيد قيام المنشأة بتطبيق اشتراطات الممارسات الخضراء صديقة البيئة؛ لتعريفهم ببرنامج هذه الشهادة والاشتراطات والممارسات التي يجب توافرها، وتطبيقها داخل المنشأة من أجل الحصول على هذه الشهادة.