انهيار جزئي بعقار قديم في الإسكندرية دون خسائر بشرية

انهارت أجزاء من عقار قديم كائن في منطقة كليوباترا على طريق كورنيش الإسكندرية، اليوم السبت، دون وقوع إصابات أو ضحايا بين السكان أو المارة في محل الواقعة.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة سيدي جابر، بورود بلاغ من الأهالي لشرطة النجدة حول الواقعة، وبانتقال الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف ومسئولي حي شرق، إلى موقع الانهيار، تبين من الفحص الأولي تساقط أجزاء من شرفة إحدى شقق العقار.

تم وضع سياج تأميني حول العقار؛ حفاظًا على سلامة المارة من المواطنين والسيارات، وإحالة الأمر للإدارة الهندسية المختصة بالحي تمهيدًا لتشكيل لجنة من إدارة المنشآت الآيلة للسقوط؛ لمعاينة وإزالة الأجزاء الخطرة منه.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة سيدي جابر، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.