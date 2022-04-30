أردوغان يجدد دعم تركيا لأمن واستقرار السعودية

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جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت دعم بلاده لأمن و استقرار المملكة العربية السعودية، وقال " إننا لا تفرق بين أمننا وأمن منطقة الخليج".

وأردف أردوغان في تصريحات فى طريق عودته من زيارة للسعودية،نقلتها صحيفة "يني شفق" التركية قائلا: إن استعادة الزخم في التجارة بين البلدين وإزالة العقبات الجمركية وتشجيع الاستثمارات، والمشاريع التي يمكن أن يتولاها المقاولون الأتراك، شكلت المحاور الرئيسية للمباحثات من حيث العلاقات الثنائية.

ولفت إلى أن الجانبين ناقشا سبل التعاون في الصناعات الدفاعية أيضا، والمشاكل التي تعترض المواطنين الأتراك والشركات التركية في السعودية.

وأضاف أردوغان: "اتفقنا مع الرياض على إعادة تفعيل الإمكانات الاقتصادية الكبيرة بين تركيا والسعودية من خلال فعاليات تجمع مستثمري البلدين".

وأعرب أردوغان عن ترحيبه بقرار استئناف الرحلات الجوية المجدولة بشكل متبادل بين البلدين.

وأضاف: "أكدت بشكل خاص على الأهمية التي نوليها لتشجيع السياحة".

وأردف: "سيتمكن مواطنونا هذا العام من أداء مناسك الحج والعمرة إثر تخفيف السلطات السعودية تدابير الجائحة (مكافحة كورونا)".

وأعرب أردوغان عن ثقته بأن هذه الزيارة ستشكل بشرى مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين.

وتابع: "لقد أبدينا بكل وضوح وعلى أعلى مستوى إرادتنا المشتركة بخصوص تطوير العلاقات الثنائية على أرضية الاحترام والثقة المتبادلين".

وأضاف: "عازمون على مواصلة هذا السعي من أجل مصالحنا المشتركة واستقرار المنطقة".

وأبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداد بلاده لتطوير الحوار مع مصر، على غرار حوارها مع إسرائيل.

ونقلت قناة"آر تي عربية" عن أردوغان قوله في طريق عودته من السعودية اليوم: "لدينا سياسات إزاء إسرائيل، ويمكن اتباع نهج مماثل إزاء مصر، وسيشير إحراز نتائج إيجابية في هذا السبيل إلى إمكانية تبني خطوات على مستوى أرفع".

واضاف أردوغان أن أنقرة والرياض اتفقتا على دفع التعاون الاقتصادي المشترك إلى الأمام.

وأردف قائلا: "يتعين علينا الدخول في مرحلة جديدة مع الدول التي نتقاسم معها نفس المعتقدات والأفكار، إنها مرحلة كسب أصدقاء وليس خلق أعداء".

وأوضح أردوغان: "اتفقنا مع الرياض على إعادة تفعيل الإمكانات الاقتصادية الكبيرة بين تركيا والسعودية من خلال فعاليات تجمع مستثمري البلدين".

وأعرب أردوغان عن دعم تركيا تنظيم معرض "إكسبو 2030" الدولي في السعودية.