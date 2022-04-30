مجلس الأمن الدولي يمدد ولاية البعثة الأممية في ليبيا 3 أشهر

اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة بالإجماع، مشروع قرار يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) لمدة ثلاثة أشهر حتى 31 يوليو، حسبما أفاد مركز أنباء الأمم المتحدة.

ومنذ سبتمبر 2021، جدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ثلاث مرات من خلال تمديدات إجرائية قصيرة المدى بسبب الخلافات بين أعضاء المجلس بشأن طول الولاية، وإعادة هيكلة البعثة، واللغة المتعلقة بتعيين قيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ويحتوي مشروع القرار على بند جديد يسمح بإعادة هيكلة البعثة، ويقرر أن يتولى قيادة البعثة ممثل خاص للأمين العام مقيم في طرابلس، يدعمه نائبان، كما يدعو الأمين العام إلى تعيين ممثل خاص على وجه السرعة.

يذكر أن الأمين العام لم يحدد بعد خلفا للمبعوث الخاص السابق يان كوبيش، الذي استقال في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، أو لمنصب الممثل الخاص الذي من المتوقع أن يحل محل المبعوث الخاص في إطار إعادة الهيكلة المقترحة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وتواصل ستيفاني ويليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة قيادة جهود الوساطة على الأرض بين الليبين.