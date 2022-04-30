وزير الداخلية اللبناني: جاهزون على كل المستويات للانتخابات النيابية

أكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي اليوم السبت جهوزية القوى الأمنية على كل المستويات الأمنية واللوجستية للانتخابات النيابية المقررة في 15 مايو المقبل.

ونقلت (الوكالة الوطنية للإعلام) عن مولوي قوله خلال اجتماع لمجلس الامن المركزي في الوزارة :" نجتمع اليوم قبل 15 يوما من موعد الانتخابات النيابية لوضع الترتيبات والخطة الأمنية لإنجاحها"، مشيرا إلى أن هناك إصرارا وجهوزية على إنجاح العملية الانتخابية.

ولفت إلى عقد لقاءات ثنائية مع كل الأجهزة الأمنية لتنسيق الخطة بين كل الأجهزة الأمنية، موضحا أن الاستعداد والجهوزية قائمان ليوم الانتخاب وما قبله.

وأضاف الوزير مولوي: "نؤكد للمواطنين جهوزية الخطة الأمنية وتفاصيلها ، ليس من الضرورة الإعلان عنها، الاجتماع اليوم لوضع خطة مشتركة بين الأجهزة الأمنية وأكد لنا الجميع الإصرار على إنجاح الانتخابات".

وأشار إلى أن الاجتماع أكد ضرورة منع التجمعات الكبيرة التي قد تؤدي إلى خلل أمني ووقف الأنشطة الرياضية والمباريات ابتداء من غد ، مؤكدا أن كل الأجهزة والقوى العسكرية ستكون جاهزة ليوم الانتخاب بمهمات موزعة ومنسقة.