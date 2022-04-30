مصادر دبلوماسية: الحرس الثوري الإيراني دبر لاغتيالات في ألمانيا وتركيا وفرنسا

كشفت مصادر دبلوماسية لقناة "إيران إنترناشيونال" التابعة للمعارضة الإيرانية، السبت، أن "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني دبر محاولة لتنفيذ ثلاثة اغتيالات في تركيا وألمانيا وفرنسا.

وبحسب الوثائق والمعلومات، التي زودت بها المصادر التي لم يتم الكشف عن هويتها، "القناة "، اعترف أحد أفراد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني والمعتقل في دولة أوروبية، بأنه تلقى 150 ألف دولار من أجل التحضير لتلك الاغتيالات، وكان من المقرر أن يحصل على مليون دولار أخرى بعد تنفيذها.

ووفقًا لهذا التقرير، اعترف عضو "فيلق القدس" الإيراني بأنه تلقى أوامر بقتل مواطن إسرائيلي يعمل بالقنصلية الإسرائيلية في إسطنبول.

كما كان القيام باغتيال جنرال أمريكي كبير في ألمانيا، وصحفي في فرنسا، جزءًا آخر من المهمة الثلاثية في أوروبا.

يشار إلى أن إيران قد هددت بالانتقام لمقتل قاسم سليمان قائد فيلق القدس الذي اغتالته الولايات المتحدة قرب مطار بغداد مع نائب رئيس الحشد الشعبي العراق أبو مهدي المهندس في مطلع عام 2020.

كما هددت إيران بالانتقام لاغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده في نهاية ذلك العام وتتهم إسرائيل بأنها وراء العملية.