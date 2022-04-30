النمسا تسجل 6 آلاف و186 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة

سجلت النمسا 6 آلاف و186 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و21 وفاة مرتبطة بالوباء، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت.

بذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و135 ألفا و344، والوفيات إلى 18 ألفا و138.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 18 مليونا و262 ألفا و116 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.