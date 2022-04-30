 أبطال «أحلام سعيدة» ضيوف لميس الحديدي في أول أيام عيد الفطر - بوابة الشروق
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أبطال «أحلام سعيدة» ضيوف لميس الحديدي في أول أيام عيد الفطر

غادل عادل في مسلسل أحلام سعيدة
غادل عادل في مسلسل أحلام سعيدة

نشر في: السبت 30 أبريل 2022 - 1:14 ص | آخر تحديث: السبت 30 أبريل 2022 - 1:14 ص

يستضيف برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»، أبطال وصناع مسلسل «أحلام سعيدة»، وذلك أولى أيام عيد الفطر المبارك في تمام الساعة العاشرة مساء.

تحل كل من يسرا وغادة عادل ومي كساب وشيماء سيف ضيفات خلال الحلقة للحديث عن كواليس العمل وأبرز المواقف الكوميدية التي شهدها تصوير العمل، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.

تدور أحداث «أحلام سعيدة» حول ثلاث سيدات في منتصف العمر وهن (فريدة وشيرين وليلى) من طبقة اجتماعية مختلفة، يعانين من الأرق وصعوبة في النوم، يجمعهن القدر سويا ليخضن تجارب ستساعدهن في التغلب على مشاكلهن ومواصلة حياتهن بطريقة أفضل.

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