إيطاليا تسجل 59 ألفا و395 إصابة جديدة بفيروس كورونا و133 وفاة

سجلت إيطاليا، 59 ألفا و395 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و133 وفاة مرتبطة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 16 مليونا و409 آلاف و183، والوفيات إلى 163 ألفا و377.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز، اليوم أيضا، إعطاء 136 مليونا و691 ألفا و171 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.