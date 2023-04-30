وزير الداخلية يقرر إبعاد وافد فرنسي خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

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أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قراراً، ينص على أن يبعد خارج الــبلاد لأســباب تتعلــق بالــصالح العــام المدعو GREGORY LEOGANE XAVIER فرنسى الجنسية - مواليد ١٩٨٤/١١/١٣).

وكلف القرار مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ ما جاء فيه.

واستند القرار إلى القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٠ فى شأن دخول وإقامـة الأجانـب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته.

كما استند إلى مذكرة الإدارة العامة للج وازات والهجرة والجنسية المؤرخة ٢٠٢٣/٣/٢٥ بشأن طلب إبعاد فرنسى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.