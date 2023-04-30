 فلسطين: مصر قدمت تسهيلات متميزة لنقل رعايانا العائدين من السودان إلى معبر رفح - بوابة الشروق
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فلسطين: مصر قدمت تسهيلات متميزة لنقل رعايانا العائدين من السودان إلى معبر رفح

هديل هلال
نشر في: الأحد 30 أبريل 2023 - 11:57 ص | آخر تحديث: الأحد 30 أبريل 2023 - 11:57 ص

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إجلاء 500 مواطن من أبناء الجالية من السودان منذ اندلاع الأزمة فيها، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وقال مستشار وزير الخارجية أحمد الديك، إنه سيتم غدا الاثنين إجلاء دفعة جديدة من المواطنين والطلبة، بينما سيبقى 30 طالب طب في السودان؛ لأنهم في المرحلة الأخيرة لدراستهم، على أن تتم متابعة أوضاعهم لحين استكمال تخرجهم من الجامعات.

وأشار إلى أن الوزارة وضعت خطة شملت حصر الأعداد وتجميع المواطنين بمناطق آمنة، والإشراف على مبيتهم وتوفير حاجياتهم داخل مقر السفارة، مؤكدا استمرار عمليات الإجلاء لكل المواطنين الراغبين في المغادرة.

وأضاف أنه وبجهود متواصلة من خلية الأزمة في سفارة دولة فلسطين في الخرطوم، انطلقت اليوم حافلتان تقلان 118 مواطنا، بينهم 30 طالبا من الخرطوم، في طريقها إلى معبر أرقين البري بين السودان وجمهورية مصر العربية.

وأوضح أن سفارة دولة فلسطين في القاهرة، سيرت مع الطاقم المختص من السفارة 3 حافلات انطلقت باتجاه المعبر؛ لاستقبال المواطنين والطلبة وتأمين نقلهم إلى معبر رفح، وبتسهيلات مميزة تقدمها مصر وسلطاتها وأجهزتها المختلفة.


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