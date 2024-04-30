 كييف تفكك نصبا تذكاريا من الحقبة السوفيتية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كييف تفكك نصبا تذكاريا من الحقبة السوفيتية

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 30 أبريل 2024 - 10:01 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 أبريل 2024 - 10:01 م

بدأت سلطات كييف في تفكيك نصب تذكاري يرجع إلى الحقبة السوفيتية ويمثل الرابطة بين روسيا وأوكرانيا اليوم الثلاثاء، بعد أكثر من سنتين على شن موسكو غزوها الشامل على أوكرانيا.

وذكرت إدارة المدينة أن هدم النصب التذكاري المصنوع من الجرانيت الأحمر والمكون من 20 عنصرا سيستغرق عدة أيام.

ويضم النصب التذكاري تماثيل تظهر القوزاق الأوكرانيين حول "القائد" بوهدان خميلنيتسكي وسفير موسكو.

ويوجد النصب التذكاري أسفل بناء على هيئة قوس قزح قرب ضفة نهر دنيبرو. وسيتم نقل التماثيل التي تزن من 6 إلى 7 آلاف كيلوجرام إلى متحف طيران.

وتم بناء النصب التذاكري في 1982 لإحياء ذكرى "توحيد الشعب الأوكراني مع الشعب الروسي الشقيق" في 1654، وهو العام الذي دخل فيه خميلنيتسكي في تحالف مع القيصر الروسي لمحاربة الدولة البولندية الليتوانية.


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