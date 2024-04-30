بولندا تعتزم التحقيق في إساءة استغلال السلطة تحت حكم حزب القانون والعدالة

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قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، اليوم الثلاثاء، إنه سيتخذ إجراء قانونيا للتحقيق في إساءة استغلال السلطة تحت حكم الحكومة السابقة.

وفاز رئيس المجلس الأوروبي السابق في الانتخابات البرلمانية البولندية يوم 15 أكتوبر، لينهي بذلك حكم حزب القانون والعدالة المحافظ.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية (باب) عن توسك قوله " أبناء الشعب يريدون أن يعرفوا ما إذا كنا سنحمل أولئك الذين خسروا في انتخابات 15 أكتوبر المسؤولية عن أفعالهم".

وأضاف رئيس الوزراء أن "لا أحد سينسى كل الشر الذي حدث" تحت حكم الحكومة السابقة.

وأشار توسك إلى تقارير إعلامية تفيد بأن شركة أورلين للنفط المملوكة جزئيا للدولة تعاونت مع رجل أعمال يتردد أن له علاقات وثيقة مع حزب الله اللبناني الموالي لإيران.

وأكد مكتب المدعي العام الوطني في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء أنه يحقق في هذا الادعاء، وكذلك في قضيتين أخريين مرتبطتين بشركة أورلين وبيع أسهم مصفاة واندماج مثير للجدل مع شركة.