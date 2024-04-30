حي شرق مدينة نصر يشن حملات تموينية على المخابز والمحال التجارية

قاد اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر، شرق محافظة القاهرة، حملة بالتنسيق مع إدارات التموين والطب البيطرى والإسكان والاشغالات بالحي، للمرور على المخابز والأسواق والتأكد من التزام الباعة وأصحاب المخابز بالأسعار والأوزان المحددة للخبز، موضحًا أنه تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بتكثيف أعمال الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة وتشديد حملات المراقبة علي المخابز البلدي ومخابز إنتاج الخبز السياحي والافرنجي، للتأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان والمواصفات المحددة من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح جودة، اليوم الثلاثاء، أن مدير إدارة التموين والمحلات بحي شرق مدينة نصر والأجهزة الرقابية على السلع الغذائية تمكنوا من شن الحملات الرقابية على مختلف المخابز السياحية وأسفرت عن تحرير محاضر للمخابز المخالفة، وأخرى لعدم الالتزام بالأوزان والمواصفات، أو عدم الإعلان عن السعر، مؤكدًا على مواصلة الحملات الرقابية والتموينية لرفع العبء عن المواطن والتأكد من إلتزام الباعة بالأسعار المحددة للبيع.



ووجه بضرورة التصدي لكل صور الإشغالات التي تعوق سير المارة والسيارات وتشوه المظهر الجمالي والحضاري لشوارع وميادين الحي، منوهًا بالاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين الواردة على صفحات التواصل الاجتماعي التابعة للحى، حيث تصدى فريق عمل إدارة المتابعة الميدانية والإشغالات للمخالفات والتعديات بشارع نبيل الوقاد وأسماء فهمي بجوار سور كلية البنات بأرض الجولف، ومصادرتها وإيداعها بمخزن الحى.

وأشار رئيس حى شرق مدينة نصر، إلى رفع الاشغالات وإزالة المخالفات من مقهى "كافيه" بشارع سيبويه المصري بالمنطقه الأولى، استجابة لشكوى الأهالى من حالة الإزعاج المتسبب فيها الكافيه، وإزالة المخالفات بكافيه شطرنج وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفات وإيداع المضبوطات بمخزن الحى.

وأكد جودة، غلق وتشميع مخزن تكييفات بالعمارة ٤رقم ببلوك ٢٠ لادارتة بدون ترخيص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف، مشيرًا إلى رفع الاشغالات وإزالة التاندات المخالفة خلف مبنى التأمين الصحي بشارع يوسف عباس، شرق محافظة القاهرة.