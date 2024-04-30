تأجيل محاكمة متهمين بخطف شاب من داخل مطعم بسبب خلافات مالية

قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل متهمين بخطف شاب من داخل مطعم لإجباره على توقيع إيصالات أمانة، بشارع كورنيش النيل بالجيزة، لجلسة 29 يونيو المقبل، لسماع شهود الإثبات.

صدر القرار برئاسة المستشار مدحت فاروق خاطر، وعضوية المستشارين محمد فريد وحسين محمود فخري، وأمانة سر صلاح سيد وممدوح عبد الرشيد.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 18673 لسنة 2023 للمتهم "س. ا" وآخرين أنهم خطفوا واصطحبوا المجني عليه عنوة من داخل مطعم، لإجباره على إيصالات أمانة.

وقال المجني عليه بالتحقيقات إن هناك علاقة عمل وجيره تربطه بالمتهم منذ 16 سنة، وكان بينهما عمل في مجال المقاولات، بالإضافة إلى تقسيط الأجهزة الإلكترونية مقابل نسبة من الأرباح، مشيرا إلى أنه عقب ذلك تعرف على أحد الأشخاص عن طريق المتهم للاستثمار في أمواله.

وتابع المجني عليه أنه عقب ذلك استثمر مبلغ مالي 5 ملايين و900 ألف جنيه في مول تجاري بمدينة الشيخ زايد، مقابل ربح ثابت وقدره 150 ألفًا قد حصل عليها في أول شهر، متابعا أن هذا الشخص عرض عليه أصل المبلغ لكنه رفض لقبول عرض الأول والأرباح، ومن هنا بدأت الخلافات المالية بينه والمتهم.