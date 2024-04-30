عماد سليمان: مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي لها طابع خاص

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تحدث عماد سليمان المشرف العام على فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، عن مواجهة الأهلي، المقرر لها غدا، الأربعاء، في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2023-2024.

ويحل الأهلي ضيفا على الإسماعيلي، بملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري نايل.

وقال سليمان في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي: «مباراة الإسماعيلي والأهلي لها طابع خاص في المنافسة وفريقنا جاهز بشكل مميز لخوضها».

وأضاف: «الإسماعيلي والأهلي والزمالك هم أضلاع الكرة المصرية وتلك المواجهات تشهد دائما ندية كبيرة نظرا لشعبية تلك الأندية».

وأتم: «الفريق جاهز لخوض مباراة الغد وجميع اللاعبين في حالة تركيز كبيرة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية ترضي طموح جماهيرنا وتدفعنا للأمام ويبقى التوفيق على المولى عز وجل».