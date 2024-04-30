عماد سليمان: مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي لها طابع خاص

تحدث عماد سليمان المشرف العام على فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، عن مواجهة الأهلي، المقرر لها غدا، الأربعاء، في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2023-2024.
ويحل الأهلي ضيفا على الإسماعيلي، بملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري نايل.
وقال سليمان في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي: «مباراة الإسماعيلي والأهلي لها طابع خاص في المنافسة وفريقنا جاهز بشكل مميز لخوضها».
وأضاف: «الإسماعيلي والأهلي والزمالك هم أضلاع الكرة المصرية وتلك المواجهات تشهد دائما ندية كبيرة نظرا لشعبية تلك الأندية».
وأتم: «الفريق جاهز لخوض مباراة الغد وجميع اللاعبين في حالة تركيز كبيرة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية ترضي طموح جماهيرنا وتدفعنا للأمام ويبقى التوفيق على المولى عز وجل».