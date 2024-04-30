 كوريا الجنوبية تقرر فتح 10 مسارات بالقرب من المنطقة المنزوعة السلاح للزوار الشهر المقبل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كوريا الجنوبية تقرر فتح 10 مسارات بالقرب من المنطقة المنزوعة السلاح للزوار الشهر المقبل

سول 30 (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 30 أبريل 2024 - 10:17 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 أبريل 2024 - 10:17 ص

أعلنت حكومة كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أنها تعتزم فتح عشرة مسارات تحمل طابع السلام بالقرب من المنطقة منزوعة السلاح، التي تفصل بين الكوريتين أمام الجمهور في منتصف مايو المقبل.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن وزارتي الدفاع والثقافة القول إن المسارات تقع عبر البلدات والمدن الحدودية في إقليمي جيونجغي وجانجوون، وكذلك جزيرة جانجوهوا الحدودية الغربية.

ومن المقرر افتتاح المسارات في 13 من مايو.

وبحسب "يونهاب"، تعد المنطقة المنزوعة السلاح، التي يبلغ طولها نحو 250 كيلومترا وعرضها 4 كيلومترات، واحدة من أكثر الحدود تحصينا في العالم، حيث أن الكوريتين في حالة صراع من الناحية الفنية، حيث انتهت الحرب الكورية (1950-1953) بهدنة وليس بمعاهدة سلام.


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