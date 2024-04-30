محمد عادل: سنصعد أزمة ركلة جزاء المقاولون العرب وسموحة للفيفا

أبدى محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، استيائه الشديد من الضرر الذي وقع على فريقه خلال لقاء سموحة بالدوري المصري.

قال محمد عادل، في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»،:" ما يحدث في كرة القدم مأساة، ولم أشاهد في كرة القدم المصرية أسوأ مما يحدث في الفترة الحالية".

أضاف:" اتحاد الكرة لا يهتم بالرد على الأندية ، ورابطة الأندية دورها غير فعال وتكتفي بإرسال الشكاوى إلى اتحاد الكرة".

أشار:" إدارة الكرة المصرية تمر بمرحلة كارثية، ولنا أموال عند بعض الأندية ولم نحصل عليها حتى الآن، رغم الشكاوى التي تقدمنا بها".

أكد:" لقد سلكنا كل الطرق المشروعة، للمطالبة بإعادة مباراة المقاولون العرب وسموحة، وذلك قبل تصعيد شكوانا للفيفا، خاصة وأنه لا يوجد مباراة تمر دون حدوث كوارث تحكيمية".

واصل:" المقاولون العرب ينوي اتخاذ كل الإجراءات لحفظ حقوقه حتى لو وصل للاتحاد الدولي، ولابد من إعادة مباراة المقاولون مع سموحة، وللأسف البعض يفسر الحالات التحكيمية حسب أهوائه ".

أتم:" إذا لم يتلق المقاولون ردا من اتحاد الكرة قبل مباراته المقبلة في الدوري سيصعد الأمر للفيفا".