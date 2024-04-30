السفير الكويتي بالقاهرة: الكويت ثالث أكبر مستثمر عربي والخامس عالميا في مصر بـ25 مليار دولار

قال السفير الكويتي بالقاهرة، غانم صقر الغانم، إن إجمالي استثمارات الكويت في مصر يبلغ 25 مليار دولار، موزعة بين 10 مليارات دولار للقطاع الخاص و15 مليار دولار للقطاع الحكومي.

وأكد خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، أن الاستثمارات الكويتية في مصر تحظى بنجاحات كبيرة منذ فترة طويلة.

وأضاف أن دولة الكويت تعد ثالث أكبر مستثمر عربي وخامس أكبر مستثمر على المستوى العالمي في مصر.

وأوضح أن بلاده تستثمر في العديد من الصناديق والمشروعات في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصناعة والبترول، مشيرا إلى أن البنية التحتية التي شهدتها مصر خلال العقد الماضي استطاعت أن تخلقت بيئة استثمارية جاذبة.

وختتم «الغانم» تصريحاته بالتأكيد أن مصر أصبحت وجهة استثمارية جذابة للغاية، قائلا: «مصر أصبحت دولة جاذبة للاستثمار بشكل يفرح كل مواطن عربي وخليجي».