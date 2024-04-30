يلتقي بايرن ميونخ الألماني مع ضيفه ريال مدريد الإسباني، في العاشرة من مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب آليانز أرينا، ضمن منافسات الذهاب من الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونخ تأهل لهذا الدور بعد التفوق على أرسنال الإنجليزي في الدور ربع النهائي، كما تأهل ريال مدريد على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي، حامل اللقب.

وتقدم بوابة «الشروق» تغطية لحظية لأحداث ومجريات المباراة التي تجمع العملاق البافاري بالفريق الملكي:-

ويدخل بايرن ميونخ مباراة اليوم بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: جوشوا كيميتش، مين جاي كيم، إيريك داير ونصير مزراوي.

خط الوسط: ليون جوريتسكا، كونراد لايمر وتوماس مولر.

الهجوم: جمال موسيالا، ليروي ساني وهاري كين.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: دانييل بيرتز، زفن أولريخ، دايوت أوباميكانو، رافائيل جوريرو، أليكسندر بافلوفيتش، بريان زاراجوزا، ألفونسو ديفيز، سيرج جنابري، إيريك ماكسيم تشوبو موتينج وماتيس تيل.

على الجانب الآخر، يدخل ريال مدريد مباراة اليوم بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، ناتشو فيرنانديز، أنطونيو روديجر وفيرلاند ميندي.

خط الوسط: أوريلين تشواميني، فيديريكو فالفيردي وتوني كروس.

الهجوم: رودريجو، فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: لوكا مودريتش، تيبو كورتوا، خوسيلو، كيبا أريزابالاجا، داني سيبايوس، إيدير ميليتاو، إبراهيم دياز، فران جارسيا، إدواردو كامافينجا وأردا جولر.

ويجمع نصف النهائي الثاني بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبوروسيا دورتموند الألماني، حيث تقام مباراة الذهاب غدًا، الأربعاء، في معقل الجراد الأصفر، قبل أن تقام مباراة العودة في ملعب حديقة الأمراء بباريس يوم الثلاثاء المقبل.

**بداية المباراة..

ضغط من بايرن ميونخ مع بداية المباراة مقابل تحفظ من ريال مدريد..

الدقيقة 6.. تصويبة من هاري كين تصل سهلة لحارس مرمى ريال مدريد..

الدقيقة 8.. تصويبة من ساني ولكن أعلى من المرمى..

الدقيقة 9.. محاولة من هاري كين لمباغتة لونين المتقدم بتصويبة من منتصف الملعب ولكن أعلى من العارضة..

الدقيقة 12.. تصويبة جديدة لبايرن ميونخ عن طريق جمال موسيالا ومرة أخرى أعلى من العارضة..

الدقيقة 15.. ريال مدريد يدخل في أجواء المباراة ويبادل بايرن ميونخ السيطرة على اللعب..

الدقيقة 24.. ريال مدريد يتقدم عن طريق البرازيلي فينيسيوس جونيور بعد تمريرة سحرية من توني كروس في ظهر دفاعات البايرن..