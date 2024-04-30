صحيفة عبرية: إسرائيل تقرر خلال ساعات بشأن عملية برفح أو اتفاق مع حماس

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الثلاثاء، إن تقييما لجيش الاحتلال الإسرائيلي كشف أن تل أبيب ستتخذ قرارا "خلال ساعات" بشأن بدء عمليتها العسكرية بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، أو الاتفاق حول صفقة تبادل مع حماس.



وذكرت أن التقييم الذي أطلعت عليه للجيش الإسرائيلي "قَدر أنه خلال الـ 48 إلى 72 ساعة القادمة، سيتم اتخاذ القرار الذي سيشكل نهاية العملية العسكرية في قطاع غزة؛ إما صفقة رهائن مع حماس، أو دخول الجيش إلى رفح".



ويأتي هذا التقييم في ظل تشديد الولايات المتحدة معارضتها للعملية الإسرائيلية في رفح، خوفا من الصعوبات الإنسانية للعمل في تلك المنطقة الصغيرة التي يكتظ بها نحو 60% من سكان قطاع غزة على الحدود مع مصر، بحسب الصحيفة.



وأوضحت أن المعارضة الأمريكية للعملية العسكرية مستمرة "رغم الوعود الإسرائيلية وتقديم خطط لإجلاء بعض السكان إلى مجمعات آمنة ومحددة في (مناطق) خان يونس والمواصي شمالي رفح"، وفقا لوكالة الأناضول.



وتابعت: "تفاقمت الحساسية الأمريكية تجاه هذه الخطوة، القلق نابع من أن يسفر أي حادث في رفح عن وفاة فلسطينيين غير متورطين، في ردود غير متناسبة ضد إسرائيل".



وادعت أن استشهاد فلسطينيين غير متورطين في رفح خلال تلك العملية المحتملة "يتعارض مع الشرعية التي تمتعت بها إسرائيل عندما ناورت في بقية القطاع بداية الحرب".



وفي سياق متصل، أوردت الصحيفة أن "الجيش من جانبه استعد لهذه العملية بشكل أكبر".



وقالت: "بالأمس، وافق رئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي على جميع خطط العمل في رفح والمخيمات المركزية. وفي كل الأحوال، فإن العملية ستتم على مراحل، مع خيار التوقف لصالح المفاوضات أو الاتفاق هذا الأسبوع".



وفي وقت سابق الثلاثاء، ذكرت هيئة البث العبرية (رسمية) أن العملية المحتملة في رفح "ستبدأ قريبا إذا فشلت المفاوضات" بشأن الاتفاق مع حماس.



وتبذل القاهرة جهودا مع إسرائيل وحماس باعتبارها أحد أطراف الوساطة بجانب قطر والولايات المتحدة، في محاولة للتوصل الى اتفاق لتبادل أسرى إسرائيليين بأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية ووقف إطلاق نار مطول في غزة.