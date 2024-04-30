كوريا الجنوبية تصدر تحذيرا من السفر لهاييتي غدا في ظل تصاعد أعمال العنف

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء أنه سوف يتم إصدار تحذير من السفر لهاييتي الشهر المقبل بسبب تزايد المخاوف الأمنية في ظل تصاعد عنف العصابات في البلاد.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن الوزارة القول إنه سوف يتم إصدار مذكرة تحذير من السفر من المستوى الرابع، وهو أعلى مستوى، غدا الأربعاء، مضيفة أن التحذير سوف ينطبق على جميع المناطق في هاييتي.

وأرجعت الوزارة قرارها إلى الوضع الأمني في هاييتي الذي تدهور مؤخرا بسبب الهجمات المميتة التي قادها ائتلاف عصابات، بالإضافة إلى الفراغ السياسي في أعقاب استقالة رئيس الوزراء.

كما أصدرت كوريا الجنوبية تحذيرا من السفرة لولاية راخين في ميانمار على الساحل الغربي، في ظل تصاعد الصراع المسلح بين الجيش والقوات المناهضة للجيش.