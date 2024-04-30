محافظ الغربية يتابع أعمال رصف شارع سكة زفتى بحي ثان المحلة

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أعمال رصف وتطوير شارع سكة زفتى، بحي ثان المحلة. يبلغ طول الشارع حوالي ١ كم وعرضه ١٢ مترًا، بدءًا من شارع نعمان الأعصر وصولاً إلى كورنيش بحر شبين.

أكد محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة الأحياء والمدن، بهدف إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين.

كما أكد على تقديم كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق، مع مراعاة جودة الأعمال والالتزام بالتوقيتات المحددة، بالتنسيق بين الجهات المعنية، وذلك في إطار الاهتمام بتطوير الخدمات والبنية التحتية، لتحقيق خطط التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030، وضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.