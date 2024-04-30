المفوضية الأوروبية تحقق في تناول فيسبوك وإنستجرام الدعاية الانتخابية

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أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، فتح تحقيق في تناول شركة "ميتا" الدعاية الانتخابية عبر منصتي "فيسبوك" و"انستجرام"، وذلك قبل انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في الفترة من 6 إلى 9 يونيو المقبل.

ويشعر مسئولو الاتحاد الأوروبي بالقلق إزاء نهج تعامل شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة مع المحتوى السياسي يهدد بتقويض العملية الديمقراطية لانتخابات البرلمان الأوروبي.

وتتنامى المخاوف من أن المحتوى المضلل المتعمد من جهات خارجية يمكن أن يتعارض مع نزاهة الانتخابات الأوروبية.

ويجري التحقيق بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، وهو قانون يشرف على المحتوى عبر الإنترنت.

ويطالب التشريع الأوروبي القوي المنصات الكبيرة مثل فيسبوك وانستجرام التابعتين لشركة ميتا بإدارة مخاطر خدماتها التي تلحق الضرر بالعملية الانتخابية، ضمن أمور أخرى.