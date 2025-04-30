ترامب يقيل المعينين من جانب سلفه بايدن فى مجلس الولايات المتحدة التذكارى للهولوكوست

أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترامب العديد من المسؤولين المعينين من جانب سلفه جو بايدن فى مجلس الولايات المتحدة التذكارى للهولوكوست، ومن بينهم دوج إيمهوف، زوج نائبة الرئيس السابقة كمالا هاريس.

وانتقد إيمهوف، وهو يهودي وقاد جهود إدارة بايدن لمكافحة معاداة السامية، قرار ترامب قائلا "دعوني أكون واضحا: لا ينبغي على الإطلاق تسييس ذكرى الهولوكوست".

وأضاف "تحويل واحدة من أسوأ الفظائع في التاريخ إلى قضية تخلق إنقساما هو أمر خطير، كما أنه يسيء إلى ذكرى ستة ملايين يهودي قتلوا على أيدي النازيين والتي تم إنشاء هذا المتحف للحفاظ عليها".

ومن بين الشخصيات الأخرى الذين أقالهم ترامب إلى جانب إيمهوف رئيس موظفي البيت الأبيض في عهد الرئيس جو بايدن والمستشارة السابقة للسياسة الداخلية سوزان رايس.