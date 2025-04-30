أسوشيتد برس: إدارة ترامب تبلغ الكونجرس أنها تعتزم تصنيف العصابات الهايتية كمنظمات إرهابية

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أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونجرس أنها تعتزم تصنيف العصابات الهايتية كمنظمات إرهابية أجنبية، بحسب مصادر وكالة أسوشيتد برس (أ ب).