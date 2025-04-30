 أسوشيتد برس: إدارة ترامب تبلغ الكونجرس أنها تعتزم تصنيف العصابات الهايتية كمنظمات إرهابية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أسوشيتد برس: إدارة ترامب تبلغ الكونجرس أنها تعتزم تصنيف العصابات الهايتية كمنظمات إرهابية


نشر في: الأربعاء 30 أبريل 2025 - 6:04 ص | آخر تحديث: الأربعاء 30 أبريل 2025 - 6:04 ص

أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونجرس أنها تعتزم تصنيف العصابات الهايتية كمنظمات إرهابية أجنبية، بحسب مصادر وكالة أسوشيتد برس (أ ب).


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