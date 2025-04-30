السعودية تعرب عن قلقها بشأن التوتر المتصاعد بين الهند وباكستان

أعربت المملكة العربية السعودية عن قلقها بشأن التوتر المتصاعد بين كلٍ من جمهورية الهند وجمهورية باكستان الإسلامية، واستمرار تبادل إطلاق النار في المناطق الحدودية.

ودعت المملكة البلدين إلى خفض التوتر وتجنب التصعيد وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية، واحترام مبادئ حسن الجوار، والعمل على تحقيق الاستقرار والسلام لما فيه خير شعبيهما وشعوب المنطقة.

وتصاعدت التوترات بين الهند وباكستان بعد أن زعم مسئول باكستاني رفيع المستوى، صباح الأربعاء، أن لديه «معلومات استخباراتية موثوقة» تفيد بأن نيودلهي ستشن هجومًا عسكريًا ضد إسلام آباد خلال اليومين المقبلين.

وتأتي تصريحات المسئول بعد أسبوع واحد فقط من قيام مسلحين بمذبحة راح ضحيتها 26 سائحًا في بلدة باهالغام الجبلية في الشطر الهندي من كشمير، وهي مذبحة أثارت غضبًا واسع النطاق.

وأشعلت المذبحة فتيل تصعيد في تبادل إطلاق النار بين البلدين خلال الأسبوع الماضي.

وخاضت الدولتان النوويتان المتنافستان 3 حروب على هذه المنطقة الجبلية التي تقسمها الآن حدود فعلية تُسمى خط السيطرة منذ استقلالهما عن بريطانيا قبل ما يقرب من 80 عامًا.