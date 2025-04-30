بودو جليمت: لن نكون ساذجين أمام توتنهام

وصف هافارد ساكارياسن، المدير الرياضي لفريق بودو جليمت النرويجي، فريقه بأنه مجموعة من الأصدقاء، لكنه حذر توتنهام هوتسبير الإنجليزي من مفاجآت فريقه.

ويحل بودو جليمت ضيفا على توتنهام، غدا الخميس، في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، حيث يتطلع للخروج بنتيجة إيجابية تسهل من مهمته قبل لقاء الإياب، الذي يقام بالنرويج الأسبوع القادم.

ويسعى بودو جليمت لأن يصبح أول ناد نرويجي في التاريخ يصل لنهائي إحدى المسابقات الأوروبية.

وسبق أن أطاح الفريق التابع لبلدة بودو الصغيرة، الواقعة داخل الدائرة القطبية الشمالية، بالعديد من الأندية العريقة في أوروبا خلال مسيرته نحو المربع الذهبي للدوري الأوروبي، إذ كان من بين ضحاياه لاتسيو الإيطالي وأولمبياكوس اليوناني وتفينتي آنشخيده الهولندي.

ويعتقد هافارد ساكارياسن أن فريقه المتماسك، الذي كان يلعب بالدرجة الثانية في الدوري النرويجي قبل 8 مواسم، قادر على قلب موازين الأمور، لا سيما بالنظر للتطور الذي طرأ عليه منذ فوز آرسنال الإنجليزي عليهم مرتين عام 2022.

وقال ساكارياسن، مهاجم بودو السابق: "كل مباراة نتعلم منها، وخضنا العديد من المباريات الصعبة ضد فرق أوروبية قوية منذ مواجهتنا مع آرسنال قبل بضع مواسم".

وأضاف في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): "أعتقد أيضًا أننا حللنا بعض قواعد الأداء، خاصةً خارج أرضنا، لنكن أكثر تشاؤمًا، لا أن نكون ساذجين عند اللعب ضد فرق قوية في أوروبا".

وأوضح هافارد ساكارياسن: "هذا أيضًا عنصر أساسي في نجاح بودو جليمت. استقرار واستمرارية كل من الجهاز الفني واللاعبين على مدار السنوات الماضية".

واختتم المدير الرياضي لبودو جليمت تصريحاته قائلا: "أعتقد أن اللعب بهذا المستوى في مدينتك، ومع أصدقائك أيضًا، له قيمة في حد ذاته.. لذا، أعتقد أن ثقافة النادي هنا شيء يستمتعون به حقًا".

يذكر أن الفائز من مواجهة توتنهام وبودو جليمت سوف يلتقي في المباراة النهائية للمسابقة القارية مع الفائز من مواجهة المربع الذهبي الأخرى بين مانشستر يونايتد وأتلتيك بيلباو.