مفتي سوريا يحذر من «الفتنة» بعد اشتباكات صحنايا

حذّر المفتي العام في سوريا أسامة الرفاعي، الأربعاء، من «الفتنة» بعد الاشتباكات التي اندلعت في منطقة صحنايا قرب دمشق بين مسلحين مرتبطين بالسلطة وآخرين دروز، موقعة 22 قتيلا على الأقل.

وقال المفتى في كلمة بثّت على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك: «أيها الأخوة السوريون إياكم والفتن، فإن الفتن يُدرى أولها ولا يُعلم آخرها»، بحسب وكالة فرانس برس.

وأضاف: «لو اشتعلت الفتنة في بلدنا.. فكلنا، كل أعراقنا وكل أدياننا، كل طوائفنا، كلنا خاسر».

وسبق أن أعلنت السلطات السورية بدء حملة تمشيط في بلدة أشرفية صحنايا، جنوبي العاصمة دمشق، بعد توترات أمنية أسفرت عن مقتل عدة أشخاص بينهم عناصر في جهاز الأمن العام.

وقال مصدر أمني لوكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الأربعاء: «قواتنا بدأت عملية تمشيط واسعة في منطقة أشرفية صحنايا، بهدف إلقاء القبض على العصابات الخارجة عن القانون التي اتخذت هذه المنطقة منطلقاً لعملياتها الإرهابية ضد الأهالي وقوات الأمن».