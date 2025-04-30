محافظ الوادي الجديد يعتمد جداول امتحانات نهاية العام الدراسي 2024-2025 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الجداول الزمنية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، وتشمل كافة صفوف النقل بالمراحل التعليمية المختلفة: الابتدائية، الإعدادية، الثانوية العامة والفنية بأنواعها، بالإضافة إلى الشهادة الإعدادية العامة والمهنية وفئات التربية الخاصة، وذلك على مستوى جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

وجّه المحافظ، بأهمية تهيئة كافة المدارس وتجهيز اللجان بالشكل الأمثل لاستقبال الطلاب، مع ضرورة الالتزام التام بكافة الضوابط والإجراءات التي تضمن حسن سير الامتحانات في أجواء مناسبة والحفاظ على سرية الاختبارات.

ومن المقرر أن تنطلق امتحانات نهاية العام بالمحافظة اعتبارًا من ١٠ مايو القادم لمدارس الأمل للصم وضعاف السمع والمكفوفين والتعليم الفني، و٢١ مايو للصفين الأول والثاني الثانوي، و٢٢ مايو من الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي، على أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية اعتبارًا من ٣١ مايو حتى الرابع من يونيو المقبل.