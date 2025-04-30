حزب الشعب الأوروبي يعيد انتخاب رئيسه مانفريد فيبر ويعد بأوروبا أقوى

اجتمع مندوبو حزب الشعب الأوروبي الذي ينتمي إلى تيار يمين الوسط في إسبانيا اليوم الثلاثاء دون أي تأخير كبير على الرغم من انقطاع التيار الكهربائي على مستوى البلاد أمس الاثنين.

وأعاد حزب الشعب الأوروبي، وهو التكتل المحافظ الرئيسي وأقوى فصيل في البرلمان الأوروبي، انتخاب السياسي الألماني مانفريد فيبر كرئيس للحزب خلال المؤتمر الذي يستمر يومين في فالنيسيا. ولم يكن هناك أي منافس له.



وقالت لجنة الفرز إن فيبر حصل على 502 صوت من أصل 563 صوتا صحيحا، مما يعني أن 61 مندوبا صوتوا ضده. وفي المجموع، حصل على دعم بنسبة 89% .

وقال فيبر، الذي ينتمي إلى حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي في بافاريا، وهو شريك ائتلاف في الحكومة الائتلافية الألمانية والتي من المتوقع أن تنتخب خلال أسبوع، للحضور إن حزب الشعب الأوروبي لديه دور رائد في مكافحة الأحزاب الشعبوية، ودعم أوكرانيا وتعزيز اقتصاد السوق الاجتماعي ضد الدول التي لديها حكم استبدادي.



وقال فيبر "أهم مهمة لجيلنا، والتي أكدها جميع السياسيين البارزين في خطاباتهم اليوم، هي الدفاع المشترك والسياسة الخارجية"، في إشارة إلى حرب روسيا على أوكرانيا وتناقص دعم واشنطن لكييف.

كما تعهّد المستشار الألماني المحتمل، فريدريش ميرتس، خلال مؤتمر حزب الشعب الأوروبي، والذي يمثل عائلة الأحزاب المسيحية الديمقراطية في أوروبا، بانتهاج سياسة تهدف إلى تعزيز الاتحاد الأوروبي.





