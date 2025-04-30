أكد اليوم الثاني من تدريبات المدير الفني لأتلتيكو مدريد دييجو سيميوني، لاختيار التشكيلة الأساسية لمواجهة ألافيس، الفكرة التي طرحها يوم الثلاثاء، حيث حافظ على نفس التشكيلة التي فازت بثلاثية نظيفة على رايو فايكانو، مع بقاء أنطوان جريزمان وخوسيه ماريا خيمينيز على مقاعد البدلاء.

وشارك كل من المهاجم الفرنسي، الذي سيبدأ على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي، والمدافع الأوروجواياني إلى جانب اللاعبين الاحتياطيين نظريا في التدريبات التكتيكية التي أعدها المدرب الأرجنتيني صباح الأربعاء، وذلك قبل حصتين تدريبيتين قبل السفر إلى فيتوريا.

وعزز المران احتمالية التشكيلة المكونة من يان أوبلاك في حراسة المرمى؛ وماركوس يورينتي، وروبين لو نورماند، وكليمنت لينجليه، وخابي جالان في الدفاع؛ وجوليانو سيميوني، ورودريجو دي بول، وبابلو باريوس، وكونور جالاجر في خط الوسط؛ وجوليان ألفاريز وألكسندر سورلوث في خط الهجوم.

ولا يعاني فريق سيميوني من أي غيابات بسبب الإصابة أو الإيقاف للمباراة الثانية على التوالي.

ويحتضن ملعب مينديزوروزا، مواجهة ديبورتيفو ألافيس وأتلتيكو مدريد، يوم السبت القادم، ضمن الجولة 34 من الدوري الإسباني.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 66 نقطة، بينما يمتلك ديبورتيفو ألافيس 34 نقطة في المركز الـ 17.