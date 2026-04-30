الجيش الألماني يختبر استراتيجيات جديدة لمواجهة الطائرات المسيّرة وأسلحة الذكاء الاصطناعي

يستخلص مفتش الجيش الألماني كريستيان فرويدينج استنتاجات من تغير طبيعة التهديدات لتشكيل القوات البرية الألمانية مستقبلا في ساحة القتال.

وقال الجنرال ليفتنانت في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنه يتعين التعامل مع هجمات محتملة بطائرات مسيرة، وقدرات استطلاع موسعة، إضافة إلى استخدام أسلحة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وأضاف فرويدينج: "كان الاحتشاد، أي تجميع وتركيز القوات وتأثير الأسلحة بشكل مستهدف في مكان وزمان محددين، على مدار قرون شرطا لتشكيل نقاط ثقل، وللمبادرة، ولحسم المعارك. هذا الاحتشاد أصبح اليوم يمثل خطرا كامنا للتدمير... علينا أن نقاتل بشكل مختلف في المستقبل".

وفي إطار تدريب تعليمي وتجريبي بعنوان "كيف سيقاتل الجيش" في منطقة التدريب العسكري في مونستر بولاية سكسونيا السفلى، يجمع جنود القوات البرية حاليا خبرات حول التهديدات المتغيرة. ومن المقرر أن يطلع المستشار الألماني فريدريش ميرتس أيضا على هذه التدريبات اليوم الخميس بزيارة موقع التدريب في مونستر.

وخلال الزيارة سيعرض الجنود للمستشار كيفية تعاملهم مع التهديدات المتغيرة الناجمة عن الاستخدام العسكري للطائرات المسيرة، وكذلك مع استخدام تقنيات المراقبة الحديثة. وتطبق القوات المسلحة الألمانية بذلك أيضا الدروس المستفادة من أوكرانيا ودفاعها عن نفسها ضد الحرب الروسية.