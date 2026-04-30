الرئيس الأمريكي ينشر خريطة لمضيق هرمز بعد أن أعاد تسميته بـ مضيق ترامب

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خريطة لمضيق هرمز على حسابه في منصة "تروث سوشال"، بعد أن أعاد تسميته إلى "مضيق ترامب".

واستخدم ترامب هذا المصطلح سابقاً خلال خطاب له، وقال ضاحكاً إن وسائل الإعلام قد تظن في البداية أنه "خطأ غير مقصود"، لكن الجميع يعلم أنني نادراً ما أرتكب أخطاء، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وأفاد مصدران مطلعان لموقع أكسيوس بأنه من المتوقع أن يتلقى ترامب إحاطة اليوم الخميس من الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية حول الخطط الجديدة للعمل العسكري المحتمل ضد إيران.

من جهته، علق رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في سخرية على تهديدات ترامب ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لطهران.

وكتب قاليباف في منشور على حسابه على منصة إكس: "بعد ثلاثة أيام، لم ينفجر أي بئر (للنفط). يمكننا تمديد العملية إلى 30 يوماً مع بثّ مباشر للبئر هنا".

وأضاف ساخراً: "هذا هو نوع النصائح غير المجدية التي تتلقاها الإدارة الأمريكية من أشخاص مثل بيسنت، الذين يروجون لنظرية الحصار ويرفعون أسعار النفط إلى أكثر من 120 دولاراً".

وحذر قاليباف من أن الخطوة التالية هي أن يصل سعر البرميل إلى 140 دولاراً، قائلاً "المشكلة ليست في النظرية، بل في طريقة التفكير".