محافظ كفر الشيخ: متابعة لحظية للمتغيرات المكانية والتصدي للبناء المخالف

ناقش المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، موقف منظومة المتغيرات المكانية على مستوى المحافظة، وآليات التصدي للبناء المخالف وإزالته في المهد، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء سامح العزب، مدير إدارة المرور، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات والمصالح الحكومية، وعدد من القيادات التنفيذية.

واستعرض المحافظ الموقف الحالي للمتغيرات المكانية بجميع مراكز ومدن المحافظة، ومراجعة الإجراءات المتخذة لمعاينة المواقع التي شهدت تغييرات حديثة، مع التأكيد على متابعة كل حالة بشكل منفصل لضمان إزالة أي تعديات في المهد دون تأخير.

وشدد على ضرورة التنسيق المستمر بين رؤساء المدن والمراكز والأجهزة التنفيذية والإدارات المعنية، مع تكثيف المتابعة الميدانية لرصد وإزالة أي مخالفات على أرض الواقع، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، حفاظا على المظهر الحضاري للمحافظة وتنفيذ خطط التنمية العمرانية المستدامة.

وأكد أهمية الإزالة الفورية لأي متغيرات مكانية غير قانونية، مع الالتزام بالمعاينة والرد على نقاط المتغيرات الحديثة خلال 72 ساعة من تاريخ الرصد، وتوجيه الإدارات الهندسية وفنيي التنظيم باتخاذ الإجراءات القانونية فور ظهور أي مخالفة.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أن ملف المتغيرات المكانية يمثل عنصرا محوريا في منظومة العمل اليومي، سواء في تسهيل إجراءات تراخيص البناء للمواطنين أو إزالة المعوقات، مشددا على التصدي الكامل للبناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.