شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، لقاءً حواريًا موسعًا مع النواب والمشايخ والعواقل، إلى جانب أعضاء مجالس إدارات مراكز الشباب، وذلك في ختام زيارة الوزير لشمال سيناء.

ويأتي اللقاء في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع مختلف فئات المجتمع السيناوي، والاستماع إلى مقترحاتهم ورؤاهم بشأن تطوير منظومة العمل داخل مراكز الشباب، بما يسهم في دعم دورها المجتمعي والخدمي.

وأكد وزير الشباب والرياضة، خلال اللقاء، اهتمام الوزارة بتطوير البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية، وتوسيع قاعدة الممارسة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات التي تستهدف تمكين الشباب ورفع كفاءتهم.

من جانبه، أشاد محافظ شمال سيناء بالدور الذي تقوم به الوزارة في دعم قطاع الشباب بالمحافظة، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون المشترك لتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل مراكز الشباب.

وشهد اللقاء تفاعلًا واسعًا من الحضور، حيث تم طرح عدد من المطالب والمقترحات التي تهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة، وتعزيز مشاركة الشباب في الأنشطة المختلفة، بما يواكب توجهات الدولة نحو التنمية الشاملة.