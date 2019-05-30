المرصد السوري: مقتل 5 مدنيين في قصف جوي للنظام على ريف إدلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل خمسة مدنيين (امرأة وأربعة أطفال)، اليوم الخميس، جراء قيام طائرات النظام الحربية بقصف مدينة معرة بالقطاع الجنوبي من ريف إدلب.

وقال المرصد، في بيان صحفي، اليوم، إن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 18 جريحا بعضهم في حالة خطرة، مشيرا إلى تنفيذ طائرات النظام الحربية 36 غارة جوية، صباح اليوم، على مناطق منطقة "خفض التصعيد".

ولفت المرصد إلى الغارات استهدفت اللطامنة وكفرزيتا وأرينبة والهبيط وكفروما ومحور كبانة بجبل الأكراد، وأريحا ومعرة النعمان وخان شيخون ترملا والفقيع وكفرموس ومنطف وترملا ومنطقة جبل الأربعين.

ووثق المرصد مقتل 15 مسلحًا من فصائل المعارضة خلال قصف جوي واستهدافات بمناطق متفرقة خلال الـ24 ساعة الفائتة.

وتتعرض مناطق إدلب وحماة لقصف عنيف سقط خلاله أكثر من 200 شخص بين قتيل وجريح بحسب إحصائية الدفاع المدني منذ منتصف شهر أبريل الماضي.