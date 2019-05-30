انطلقت أحداث الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل "لمس أكتاف"، بذهاب "أدهم" لمنزله وحل مشكلة طليق شقيقته، كما اصطحب "زيدان" "شكري" لمنزل "عايدة" ليبلغها بمحاولة "حمزة" لتهريب شحنة مخدرات داخل البلد، لكن "عايدة" نفت هذا الخبر.

ودار شجار بين "أدهم" و"مصطفى طليق شقيقته، بعدما تعدى على شقيقته من قبل، وطلب من "أميرة" أن تحضر له وصل أمانة ليجبر طليقها على أن يمضي على وصلين أمانة وإعادة ابنته لشقيقتها وإستعادة أي شئ أخذه من شقيقته، كما أعربت "أميرة" عن إستغرابها لما قام به "أدهم" وأنها لم تجده في هذه الحالة من قبل.

وأخبر "سليمان" "حمزة" بخلطة جديدة لمخدر "الاستروكس" وطلب "حمزة" منه أن يقوم بتجربة الخلطة ومن ثم يقوم بإدراجها ضمن قوائم البيع، كما ابلغه بإشاعة "شكري" حول شحنة المخدرات التي يتم "حمزة" جلبها خلال الفترة القادمة.

وواففق "حمزة" على طلب "أدهم" والزواج من شقيقته "غادة"، مقابل أن يقف معه ضد شقيقه "زيدان" خلال الفترة القادمة، وأخبر الطبيب "عايدة" بإمكانية إنجابها الآن لكنها تتفاجأ بأن الطبيب الذي ذهبت معه برفقة "حمزة" قام بإعطائها أدوية لمنع الحمل.